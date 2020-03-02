Екатеринбург, , 17:26 — REGNUM Строительная компания «Атлас Девелопмент», на чьей стройке рухнула стрела башенного крана в Екатеринбурге, пообещала исправить все последствия в течение дня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании.

По данным компании, инцидент произошёл после того, как на маломобильном кране порвался трос. Виновником инцидента является один из субподрядчиков компании.

«Последствия будут ликвидированы в течение двух часов», — сообщили в компании.

Субподрядчик уже отстранён от работ, добавили в пресс-службе организации.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл на улице Белинского. У башенного крана отвалилась стрела. Пострадавших нет.

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