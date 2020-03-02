Рига, , 16:54 — REGNUM Сотрудники внутреннего Бюро расследований при министерстве внутренних дел Латвии обратились в прокуратуру страны с просьбой возбудить уголовное дело против начальника батальона дорожной полиции Рижского района. Об этом пишет портал Tvnet. lv со ссылкой на свои источники.

В ходе расследования было установлено, что командир батальона дорожной полиции в течении долгого времени злоупотреблял служебным положением в «корыстных целях».

По версии следствия, систематически, при вмешательстве подозреваемого, водители транспортных средств получали административные наказания в полном несоответствии с совершёнными правонарушениями.

По данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Начальник батальона дорожной полиции принуждал подчинённых инспекторов подделывать служебные документы и протоколы с места происшествий, считают следователи.