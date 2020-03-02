Волгоград, , 16:55 — REGNUM По подозрению в особо крупном мошенничестве задержан сотрудник управления экономической безопасности и противодействия коррупции в Волгограде. Полицейского взяли с поличным в момент получения 2,5 млн рублей. За эти деньги подозреваемый предлагал бизнесмену скрыть налоговое преступление, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По версии следствия, в октябре 2019 года полицейский предложил родственнику учредителя одной из строительных фирм сделку — за три миллиона рублей он якобы передаст деньги своим коллегам, чтобы они не привлекали коммерсанта к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов в 2017—2018 годах. В феврале 2020 года возле одного из торговых центров Дзержинского района Волгограда полицейский получил от родственника 2,5 млн рублей. В момент передачи денег подозреваемого задержали сотрудники регионального УФСБ.

Полицейский намеревался распорядиться деньгами в личных целях, а не выполнять данные бизнесмену обещания. Мужчина заключён под стражу, расследование уголовного дела продолжается.