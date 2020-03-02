Малая Вишера, Новгородская область, , 16:33 — REGNUM В Новгородской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летней девочки, тело которой было найдено 1 марта на улице Революции в городе Малая Вишера. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета РФ, уголовное дело будет расследоваться по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

По предварительным данным следователей, смерть девочки наступила в результате вдыхания паров из газового баллона для заправки зажигалок.

В настоящее время на месте происшествия проходят следственные действия. Следователи намерены установить причины и условия, которые могли способствовать гибели несовершеннолетней.