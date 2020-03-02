Белгород, , 16:31 — REGNUM Отравление бытовым газом зафиксировано у жителей одной из квартир многоэтажного дома на Народном бульваре в Белгороде. В больницу попали супруги с пятилетним ребёнком, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По предварительным данным члены семьи почувствовали себя плохо утром 1 марта. Их увезли в больницу, мать с ребёнком 2014 года рождения после оказания медицинской помощи отпустили, отец остаётся под наблюдением врачей.

По факту отравления семьи бытовым газом организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.