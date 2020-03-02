Кемерово, , 16:04 — REGNUM В Кузбассе начальника контрольно-пропускного пункта областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского будут судить за халатность, из-за которой был похищен ребёнок. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, 57-летний подозреваемый в том числе должен контролировать контрольно-пропускную службу больницы. Однако посторонняя женщина смогла беспрепятственно пройти в акушерское отделение и похитить младенца.

«В связи с тем, что в ходе следствия подозреваемый дал признательные показания, тем самым способствовал раскрытию и расследованию преступления, в содеянном искренне раскаялся, потерпевшей лично принес извинения. Возместил причиненный вред путём перечисления денежных средств в один из интернатов для детей, следствие ходатайствовало перед судом о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело, возбуждённое по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), находится на рассмотрении в суде.