Сухум, , 16:03 — REGNUM Для восстановления движения на дороге, разрушенной оползнем в Абхазии, придётся проводить ремонтные работы на участке примерно в 60 метров. Об этом 2 марта сообщил глава Госуправления по строительству Тимур Агрба во время совещания, которое провел и.о. президента республики, премьер-министр Валерий Бганба.

Как сообщает пресс-служба правительства Абхазии, 1 марта была размыта часть автомобильной дороги в селе Эшера в Сухумском районе (район реки Шицкуара). По ней осуществлялось сообщение села с городом.

По словам главы Госуправления по строительству, в ближайшее время будут организованы обходные дороги, а разрушенную трассу скоро начнут ремонтировать.

Проектно-сметную документацию планируется подготовить в течение десяти дней. После этого будет определён источник финансирования восстановительных работ.

Как передавало ИА REGNUM, 1 марта 2020 г. в Абхазии оползень снес часть дороги. ЧП произошло возле села Нижняя Эшера Сухумского района.

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