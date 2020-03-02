Санкт-Петербург, , 16:01 — REGNUM Конфликт двух групп пассажиров в полупустом вагоне метро Петербурга закончился «выстрелом» из аэрозольного пистолета «Удар», распылившим слезоточивый газ. Участников происшествия ищет полиция, начата проверка.

Как сообщили ИА REGNUM в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 2 марта около 00:30 мск в Управление полиции на метрополитене поступило сообщение о конфликте на станции «Академическая» на первой (красной) линии. Сама стычка произошла около 00:05 мск между двумя группами пассажиров. Один из участников распылил слезоточивый газ из баллончика, и конфликт продолжился в вагоне до следующей станции метро «Политехническая».

По данным издания «Фонтанка», один из участников конфликта распылил из аэрозольного пистолета «Удар» жидкость, раздражающую рецепторы человека. После чего пассажиры вышли на станции «Политехническая».

"По сообщению работников метро, при их приближении конфликтующие бросили баллончик и покинули станцию метрополитена. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Устанавливаются личности всех участников конфликта и их местонахождение», — уточнили в пресс-службе петербургского Главка МВД России.

В свою очередь в Telegram-канале Mash отмечается, что конфликт разгорелся между четырьмя молодыми людьми, по виду местными жителями, и двумя африканцами. Стрелка из «Удара», лицо которого попало на видеокамеру, а также его спутников, среди которых была женщина, разыскивает полиция.