Первоуральск, Свердловская область, , 15:54 — REGNUM В Первоуральске суд вынес приговор в отношении бывшего главного специалиста территориального отдела Фонда содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

Гражданин обвиняется в коммерческом подкупе, сопряжённым с вымогательством. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх с половиной лет лишения свободы в колонии.

Следствием и судом установлено, что подсудимый, используя служебное положение, зная что подрядчик не получит оплату без подписанных актов приёмки работ, вынудил бизнесмена передать ему деньги за подписание требуемых актов.

Злоумышленник был задержан оперативниками управления ФСБ по Свердловской области 18 ноября 2019 года в момент передачи денег. В ходе следствия обвиняемый свою вину признал.

Отметим, что руководитель бывшего главного специалиста получил дисциплинарное взыскание.