Москва, , 15:49 — REGNUM Второй кассационный суд Москвы 2 февраля отменил приговор Константину Котову по делу о неоднократных нарушениях правил проведения митинга и отправил материалы на новое рассмотрение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

Повторное рассмотрение дела Котова состоится в Мосгорсуде.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года участник несогласованного митинга в центре Москвы 10 августа Константин Котов был признан неоднократно нарушившим законодательство о проведении собраний, митингов, демонстраций, шествий и приговорён Тверским районным судом столицы к четырём годам лишения свободы.

В декабре 2019 года сторона защиты Котовы подала жалобу в Конституционный суд РФ с просьбой проверить на соответствие Основному закону статью 212.1 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за нарушения на митингах. Представители Котова полагают, что статья противоречит праву граждан на свободу мирных собраний, и просят о пересмотре дела.

В январе 2020 года президент России Владимир Путин поручил провести проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Константина Котова и при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.