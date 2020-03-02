Нариманов, Астраханская область, 2 марта 2020, 15:24 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию дела о крушении вертолёта в Астраханской области. Об этом ИА REGNUM 2 марта сообщила пресс-служба ведомства.
В Наримановском районе 28 февраля вертолёт R-44 RA-04246 разбился при посадке. Пилот погиб, воздушное судно было разрушено.
По данным МАС, вертолёт принадлежал ООО «Аэросоюз Волгоград». Специальная комиссия приступила к расследованию дела. Также доследственную проверку организовало Южное следственное управление на транспорте СК РФ.
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