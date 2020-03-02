Ростов-на-Дону, , 15:16 — REGNUM В Ростовской области на границе с Украиной был задержан автомобиль с кормами для животных. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении Россельхознадзора 2 марта.

Грузовик был задержан в пункте пропуска «Матвеев-Курган». Инспекторы обнаружили 11,3 тонны кормов для непродуктивных животных, перемещаемых из России на Украину. Документы на продукцию отсутствовали.

ИА REGNUM напоминает, что в конце января 2020 года в Ростовской области на границе с Украиной были задержаны две партии мяса без необходимых сертификатов.

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