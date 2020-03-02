Одесса, Украина, , 15:09 — REGNUM В порту Одессы правоохранители изъяли контейнер, в котором обнаружили более 30 кг чистого кокаина, сообщили 2 марта в пресс-службе управления СБУ в Одесской области.

По данным спецслужб, в феврале на Украину из одной из стран Латинской Америки прибыл контейнер с автомобилями. При углублённом досмотре в контейнере были найдены брикеты с высококачественным кокаином. Всего был изъят 31 килограмм наркотика, который может стоить на чёрном рынке более $3,6 млн.

В ходе дальнейшего расследования, правоохранители задержали трёх человек, которые подозреваются в планировании переправить наркотики в страны ЕС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше были задержаны четыре тонны уксусного ангидрида. Вещество само по себе не является запрещённым, но его можно использовать для изготовления наркотиков. В документах, вещество было обозначено как «медицинское масло» и не имело необходимых документов.

Читайте также: В Польше «медицинское масло» с Украины оказалось прекурсором для наркотиков