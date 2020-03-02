Уфа, , 15:04 — REGNUM Пенсионерка погибла под колесами поезда в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба приволжской транспортной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, трагедия произошла утром 26 февраля на железнодорожном переезде на 103 км перегона Дарьино-Белое Озеро. Грузовой поездом наехал на пожилую женщину 84 лет.

Отмечается, что хотя машинист экстренно затормозил, но ему не удалось предотвратить трагедию. Поезд сбил женщину по касательной на прямом участке пути с хорошей видимостью.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с различными травмами и переломами, где она скончалась.

По данному факту сотрудники Стерлитамакской транспортной прокуратуры начали проверку.

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