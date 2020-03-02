Сочи, Краснодарский край, , 15:03 — REGNUM Лидера «Блока оппозиционных сил» и кандидата в президенты Абхазии Аслана Бжанию экстренно госпитализировали. Об этом 2 марта «Интерфаксу» сообщил источник из близкого окружения политика Ренат Карчаа.

Он также опроверг слухи о якобы тяжелом состоянии оппозиционного лидера. Предположительно, причиной ухудшения состояния стало пищевое отравление. Политика разметили в одной из больниц Сочи. До этого Бжания 28 февраля провел в Москве пресс-конференцию.

Стоит отметить, что на президентских выборах, которые прошли в Абхазии в сентябре 2019 года, Бжания не смог принять участия из-за ухудшения здоровья. Вместо него от оппозиционного блока за пост президента боролся и проиграл Алхас Квициния.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе Верховный суд Абхазии отменил результаты президентских выборов 2019 года и назначил перевыборы на март 2020 года.