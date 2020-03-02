Москва, , 14:55 — REGNUM Следственный комитет России попросил Басманный суд Москвы заочно арестовать обвиняемого в нападении на посольство РФ в Киеве в марте 2016 года бывшего депутата Рады Игоря Мосийчука. Об этом 2 марта сообщили в пресс-службе суда.

«В Басманный суд Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука», — сообщили ТАСС в суде.

Отмечается, что судебное заседание назначено на 17 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, Мосийчуку было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ст. 360 УК РФ («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой»).

Также СКР предъявил заочное обвинение гражданину Украины Владимиру Кошовенко за нападение на российское посольство. По данным следствия, 6 марта 2016 года он принял активное участие в беспорядках, проходивших в Киеве, в ходе которых он совместно с другими участниками беспорядков совершил нападение на здание российского посольства.