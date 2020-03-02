Грозный, 2 марта 2020, 14:52 — REGNUM В Чечне 2 марта произошло отключение электроснабжения части населенных пунктов в Ножай-Юртовском районе. Без света оказались более 60 тыс. жителей, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Как установлено, отключение произошло на тупиковой высоковольтной линии электропередачи «Ойсунгур — Саясан». Мощность отключенных потребителей составляет около 10 МВт.
В настоящее время к восстановлению электроснабжения приступила аварийная бригада. Как отметили в Минэнерго, ликвидация аварии находится на особом контроле ведомства и правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.