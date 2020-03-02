Анкара, , 14:59 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали четверых журналистов, освещающих миграционный кризис в провинции Эдирне, об этом 2 марта сообщает Rudaw.

По данным журналистов, корреспонденты были задержаны недалеко от пограничного перехода, соединяющего Грецию с Турцией. Одной из версий о причине ареста журналистов является ведение ими съемки в запрещенных местах.

В последние дни к указанному переходу стеклось большое количество мигрантов, так как 28 февраля президент Турции Реджеп Эрдоган снял некоторые ограничения для беженцев на границе.

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