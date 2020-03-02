Екатеринбург, 2 марта 2020, 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге 8 марта планируется проведение массового шествия с лозунгами и плакатами, посвящёнными международному женскому дню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.
Массовое мероприятие начнётся в 11:00 возле «Гринвича». Оттуда по улице Вайнера шествующие пройдут до памятника Ленину на площади 1905 года. Организовывают шествие активисты всероссийской общественной организации МГЕР.
Напомним, что аналогичное праздничное шествие прошло в Екатеринбурге на 8 Марта в 2019 году.