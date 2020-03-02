Екатеринбург, , 14:50 — REGNUM В Екатеринбурге 8 марта планируется проведение массового шествия с лозунгами и плакатами, посвящёнными международному женскому дню. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили организаторы мероприятия.

Массовое мероприятие начнётся в 11:00 возле «Гринвича». Оттуда по улице Вайнера шествующие пройдут до памятника Ленину на площади 1905 года. Организовывают шествие активисты всероссийской общественной организации МГЕР.

«Во время шествия парни будут петь песни, кричать кричалки и просто поздравлять всех девушек с праздником! Также будет проведен конкурс на самый лучший и оригинальный плакат», — сообщили организаторы.

Напомним, что аналогичное праздничное шествие прошло в Екатеринбурге на 8 Марта в 2019 году.