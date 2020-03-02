Ростов-на-Дону, , 14:51 — REGNUM В Ростове-на-Дону домашние роды могли обернуться трагедией для 18-летней горожанки. Спасти молодую девушку удалось оперативно прибывшим на вызов медикам.

Горожанка приняла решение рожать дома без помощи врачей. Помощь в появлении малыша на свет оказала её мать. Однако у 18-летней роженицы не отходила плацента, что могло спровоцировать сильное кровотечение. Тогда мать девушки вызвала бригаду медиков. В настоящее время горожанка госпитализирована.

ИА REGNUM напоминает, что в ноябре 2019 года ростовчанка, не прибегая к помощи специалистов, родила девочку дома. Бригаду медиков вызвали слишком поздно — спустя время ребёнок скончался в автомобиле реанимации. Следователи организовали по данному факту доследственную проверку.

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