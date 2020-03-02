Волгоград, , 14:50 — REGNUM Автомобиля, денег и телефонов лишились двое жителей Волжского в Среднахтубинском районе Волгоградской области. По словам потерпевших, на берег водоёма, где они находились, на машине с характерными надписями подъехали сотрудники частного охранного предприятия в служебной форме и забрали у них автомобиль и ценные вещи, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл днём 28 февраля вблизи посёлка Киляковка. Охранники угрожали потерпевшим предметом, похожим на пистолет. Автомобиль ВАЗ-2114 затем по ориентировке обнаружили в одном из дворов. После задержали и двоих сотрудников ЧОПа города Волжский. Подозреваемые пояснили, что увидели мужчин на берегу водоёма и решили проверить их на причастность к незаконному обороту наркотиков. Напугав потерпевших привлечением к уголовной ответственности, пригрозив им пистолетом, они забрали машину, сотовые телефоны и деньги. Машину злоумышленники пытались сдать в ломбард, но не согласились на предложенную сумму и бросили её на улице.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершённый с применением оружия», ответственность по этой статье предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Подозреваемых заключили под стражу.