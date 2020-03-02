Курган, , 14:44 — REGNUM В Кургане гражданин днём 2 марта угрожал взорвать многоквартирный дом № 134 по улице Коли Мяготина. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Курганской области.

Сообщение о том, что недовольный долгом за электричество пенсионер угрожает взорвать дом, поступило в полицию в 11:52 по местному времени (09:52 мск). На место происшествия выехали экстренные службы — МЧС и газовики.

Жителей одного из подъездов дома эвакуировали. Гражданин, угрожавший уничтожить многоквартирник. задержан. Ведётся доследственная проверка.

Отметим, что согласно данным сайта дом.минжкх многоквартирник № 134 по улице Коли Мяготина высотой в четыре этажа 1959 года постройки является блочно-кирпичным, с деревянными перекрытиями.