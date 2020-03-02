Екатеринбург, , 14:40 — REGNUM В Екатеринбурге возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении двух граждан, подозреваемых в хранении и сбыте поддельных денежных знаков (ч. 1 ст. 186 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По данным представителя МВД, с 28 января по 1 февраля сотрудники полиции изъяли из незаконного оборота шесть пятитысячных купюр, которые злоумышленники сбыли в торговых точках при покупке товаров в Каменске-Уральском и Первоуральске. Вскоре сыщикам удалось выйти на след подозреваемых и они были задержаны по месту жительства на улице Миасской в Екатеринбурге. Ими оказались жители Ханты-Мансийского автономного округа, проживавшие в Екатеринбурге на съёмной квартире.

«Органами внутренних дел установлено, что подозреваемыми с помощью сети «Интернет» приобретено не менее 20 «фантиков» красного цвета. В ходе обысков по месту жительства фигурантов представители МВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Россгвардии конфисковали не только подделки, но и травматическое оружие, боеприпасы, наркотическое вещество, банковские карты, зарегистрированные на сторонних лиц, и другие вещдоки», — сообщил полковник Валерий Горелых.

Он отметил, что по ходатайству органов дознания суд избрал меру пресечения для подозреваемых — арест в СИЗО. А санкция инкриминируемой задержанным статьи предусматривает наказание до восьми лет лишения свободы в колонии.

«Криминальный товар, который реализовывала группа нуворишей, визуально отличить от настоящих денег достаточно проблематично. У подделок были и водяные знаки, и даже защитная лента», — сообщил Валерий Горелых.

Он призвал граждан быть бдительными, при работе с наличными деньгами, и в случае, если подлинность купюр вызывает сомнения — немедленно обращаться в полицию.