Улан-Удэ, , 14:40 — REGNUM В Бурятии вынесли приговор жителю Улан-Удэ, обвиняемому в убийстве двух человек. Подробности дела ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

По данным следствия, в июне 2018 года обвиняемый «при помощи ножа» убил свою знакомую. После этого он расправился с другим мужчиной, оказавшегося невольным свидетелем преступления.

В итогам слушаний присяжные заседатели признали подсудимого виновным, постановив также, что он не заслуживает снисхождения.

«За совершенное преступление осужденному назначено наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевшей и взыскал в её пользу компенсацию морального вреда в размере 1 миллиона рублей», — отметили в суде.

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