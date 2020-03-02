Москва, , 14:39 — REGNUM Российский гражданин подхватил в Италии коронавирусную инфекцию, завозной случай подтверждён специалистами. Об этом говорится в сообщении, распространённом 2 марта оперативным штабом по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

В штабе уточнили, что у вернувшегося из-за рубежа гражданина РФ заболевание проходит в легкой клинической форме. Установлено, что молодой человек заболел 21 февраля, когда отдыхал в Италии.

На родину он вернулся 23 февраля, а 27 февраля обратился к медикам с симптомами ОРВИ. Мужчину госпитализировали, тесты показали, что он заражён коронавирусом COVID-2019. Люди, с которыми общался больной, также находятся под наблюдением.

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