Новокубанск, Краснодарский край, , 14:32 — REGNUM Бывший глава Новокубанского городского поселения Новокубанского района Краснодарского края предстанет перед судом по обвинению в четырёх эпизодах превышения должностных полномочий, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю 2 марта.

Обвиняемый занимал должность главы городского поселения Новокубанского района с 2016 по апрель 2018 года. По версии следствия, в период с 10 января 2017 года по 10 апреля 2018 года обвиняемый издал постановления об утверждении схем расположения участков и предоставление их в собственность — без проведения соответствующих торгов. В результате действий чиновника из собственности муниципалитета были незаконно отчуждены четыре земельных участка площадью от 462 кв.м. до 1000 кв. м — всего более 3,3 тыс. кв.м.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.