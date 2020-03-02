Тихвин, Ленинградская область, , 14:24 — REGNUM Следователи пытаюсь разобраться в ужасном поступке молодой матери из Ленобласти, которая чуть не задушила свою двухлетнюю дочь. Об этом сообщает 2 марта пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

Как считает следствие, в минувшую субботу, 29 февраля, около 14:30 в квартире одного из жилых домов города Тихвин 24-летняя женщина накинулась на своего двухлетнего ребёнка. Мать находилась в пьяном угаре. Испытывая неприязнь к дочери, повалила ее на пол и с целью убийства сдавила шею ребенка коленями. Довести преступление до конца она не смогла, ребёнка спас дедушка.

В настоящий момент подозреваемая задержана и в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение. Кроме того, сейчас решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Ребенок осмотрен медицинскими работниками районной больницы. Девочка передана своему отцу, который состоит в разводе с матерью ребенка и проживает отдельно», — говорится в сообщении следственных органов.

Отметим, что, по данным СМИ, женщина находится на учете в психоневрологическом диспансере.