Луганск, , 14:24 — REGNUM В результате атаки боевиков 93-й бригады ВСУ, погиб один мирный житель ЛНР, ещё один получил ранения, заявил 2 февраля на брифинге начальник Управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Ян Лещенко.

«Группа боевиков из состава 1-й роты 130-го разведывательного батальона… открыла огонь с применением противотанкового ракетного комплекса по гражданскому автомобилю марки УАЗ, двигавшемуся по автодороге в районе населённого пункта Сокольники. В результате прямого попадания в автомобиль, один пассажир погиб, один получил ранения», — рассказал он.

Лещенко отметил, что разведка Народной милиции ЛНР установила лиц, которые могут быть причастны к данному террористическому акту. Эти сведения были переданы в генеральную прокуратуру ЛНР.

Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ миномётным огнём повредили два дома и линию электропередачи на территории ЛНР.

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