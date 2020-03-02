Луганск, 2 марта 2020, 14:24 — REGNUM В результате атаки боевиков 93-й бригады ВСУ, погиб один мирный житель ЛНР, ещё один получил ранения, заявил 2 февраля на брифинге начальник Управления Народной милиции (УНМ) ЛНР Ян Лещенко.
Лещенко отметил, что разведка Народной милиции ЛНР установила лиц, которые могут быть причастны к данному террористическому акту. Эти сведения были переданы в генеральную прокуратуру ЛНР.
Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ миномётным огнём повредили два дома и линию электропередачи на территории ЛНР.
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