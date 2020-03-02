Азов, Ростовская область, , 14:11 — REGNUM В Азове Ростовской области десятки жильцов многоквартирного дома на улице Куйбышева эвакуированы из-за пожара. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

По уточнённым данным, огонь вспыхнул около 12:00 мск на седьмом этаже девятиэтажки. Пожар был локализован на площади 20 кв. метров спустя полчаса после обращения в экстренные службы. К месту ЧП прибыли 22 человека и шесть единиц спецтехники.

«Эвакуировано 80 человек. В 12:52 мск объявлена ликвидация пожара. Пострадавших нет, причина устанавливается», — уточнили в ведомстве.