Ростов-на-Дону, , 14:08 — REGNUM В Ростовской области прокуратура проверит условия проживания семьи, чей ребёнок погиб при пожаре. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном надзорном ведомстве.

«В настоящее время прокуратурой организована проверка по установлению причин и условий, способствующих данному случаю, будет дана оценка действиям органов профилактики района в работе с семьей погибшего ребёнка», — уточнили в прокуратуре.

ИА REGNUM ранее сообщало, что трагедия произошла 27 февраля на хуторе Мержаново Неклиновского района. По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость. Известно, что трёхлетний мальчик находился дома один.

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