Чита, , 13:55 — REGNUM Последствия схода вагонов грузового поезда на перегоне Жипхеген — Хилок в Забайкалье всё ещё восстанавливают, но движение поездов по одному из путей уже восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

«Пассажирские поезда, задержанные из-за схода, отправлены по маршрутам следования. Диспетчерской аппарат Восточного полигона ОАО «РЖД» принимает все меры для их скорейшего ввода в график движения», — сказано в официальном сообщении железнодорожников.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сход 12 вагонов грузового поезда произошёл сегодня, 2 марта, на территории Забайкалья (перегон «Жипхеген — Хилок») в 01:25 по местному времени. Доследственную проверку проводит Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК РФ. На фотографии данного надзорного ведомства с места ЧП видно, что вагоны упали с высокой насыпи.

В связи с происшествием задержаны пассажирские поезда № 7 Владивосток — Новосибирск, № 69 Чита — Москва, № 70 Москва — Чита, № 321 Забайкальск — Иркутск, № 99 Владивосток — Москва, № 100 Москва — Владивосток.

Помимо этого отменены пригородные поезда № 6106 Петровский Завод — Хилок и № 6107 Хилок — Петровский Завод.

«Пассажиры пригородных поездов доставлены на станции назначения автобусами. Для пассажиров поездов дальнего следования, задержанных на время более 4 часов, организованы бесплатные завтраки и обеды в вагонах ресторанах», — сказано в сообщении РЖД.

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