Симферополь, , 13:50 — REGNUM Механик сирийского судна Al Hani получил ожоги при взрыве котла в машинном отделении судна во время стоянки в Керченском порту. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 марта в пресс-службе Росморречфлота.

«Судно под флагом Сирии. Происшествие произошло в машинном отделении, пострадал второй механик. Его передали на борт буксира «Меркурий» морспасслужбы и доставили на берег в порт Кавказ», — уточнили в агентстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2019 года в Керченском проливе произошёл пожар во время нелегальной перевалки топлива с одного иностранного судна на другое. В результате происшествия 14 человек официально признаны погибшими. 12 членам экипажей удалось спастись.

Читайте также: Названа основная версия пожара на танкерах в Черном море