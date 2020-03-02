Москва, , 13:46 — REGNUM В Москве погиб бывший заместитель главы Министерства обороны СССР Владимир Шуралев. Об этом 2 марта сообщили в аппарате Клуба военачальников.

Как уточнил руководитель аппарата клуба Николай Дерябин, слова которого приводит РИА Новости, Шураева сбил автомобиль прямо возле его дома. Добавим, что 3 апреля 2020 года ему должно было исполниться 85 лет.

Напомним, уроженец города Кирова Владимир Шуралев после службы в армии служил в группе советских войск в Германии. В 1975 году окончил Военную академию бронетанковых войск. Командовал танковой дивизией в Прибалтийском военном округе, затем возглавлял штабы танкового полка и мотострелковой дивизии.

С 1990 года занимал пост заместителя министра обороны Советского Союза. В последние годы Шуралев был ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны РФ.