Красноярск, , 13:43 — REGNUM Вышедшая в Красноярске на первый план проблема бездомных собак коснулась национального парка «Красноярские Столбы». Как сообщили 2 марта в пресс-службе нацпарка, бродячие псы растерзали самку марала.

Инцидент произошёл 26 февраля на Восточном входе в парк, неподалеку от туристической тропы к скале Такмак.

Растерзанной маралухе было восемь месяцев. Результаты вскрытия показали, что она была полностью здорова.

«Выявлен перелом позвоночника. Судя по всему, псы загнали жертву на скалу, откуда она упала и сломала позвоночник, а потом они добили её в ручье. Таким образом, нанесен непоправимый ущерб природному комплексу национального парка», — прокомментировал замдиректора по охране заповедной территории Иван Кириллов.

По его словам, парку также пришлось потратить бюджетные средства на утилизацию биологических отходов.

Напомним, два года назад в «Столбах» практически в этом же месте бездомные псы задрали двух маралов и косулю. В 2019 году зарегистрировано более десяти случаев охоты. Стаи собак регулярно попадают на камеры учёта.

Стоит также отметить, что Восточный вход популярен у посетителей нацпарка. Рядом расположены дачи, посёлок Базаиха. Псы, брошенные людьми, бегут на заповедную территорию в поисках «легкой еды» и угрожают обитателям «Столбов».

За 2019 год на территории «Красноярских Столбов» и в охранной зоне заметили 353 бродячие собаки. Это в 4,5 раза больше, чем в 2017 году.

Администрация нацпарка готовит очередное обращение к городским властям. Чиновников просят принять меры по изъятию бродячих собак с территории Красноярска, прилегающих посёлков, дачных массивов.

Как сообщало иа, в последнее время в Красноярске обострилась проблема бездомных собак. По версии следствия, от бродячих животных погибли несколько человек. В ряде районов города введён режим ЧС из-за нападений собак.

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