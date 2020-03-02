Гороховец, Владимирская область, , 13:42 — REGNUM Спасатели уточнили количество пострадавших в аварии в Гороховце Владимирской области. Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Центр медицины катастроф, пострадали 15 человек, один погиб.

14 пострадавших направили в Гороховецкую центральную районную больницу. Госпитализация потребовалась только четырём пострадавшим. Один из них находится в тяжёлом состоянии. С участниками аварии работают психологи.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 2 марта в 03:15 часов в Гороховце на улице Московской микроавтобус Mercedes из Чувашской республики въехал в грузовик из республики Мордовии. Предварительная причина — водитель уснул за рулём. Также выяснилось, что у него не было лицензии на перевозку пассажиров.