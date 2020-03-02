Севастополь, 2 марта 2020, 13:23 — REGNUM Проректор Севастопольского государственного университета задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM 2 марта сообщили в администрации вуза.
«Проректор задержан несколько дней назад по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей и находится под домашним арестом. Вуз будет всячески способствовать ходу расследования», — уточнили в СевГУ.
В правоохранительных органах города-героя данную информацию не комментируют.
По предварительным данным, речь идёт о Владиславе Большенко, который занимал пост проректора СевГУ по экономическим вопросам и управлению кампусом.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Ялты признал виновным ялтинского адвоката в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.
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