Севастополь, , 13:23 — REGNUM Проректор Севастопольского государственного университета задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом ИА REGNUM 2 марта сообщили в администрации вуза.

«Проректор задержан несколько дней назад по подозрению в получении взятки в 5 млн рублей и находится под домашним арестом. Вуз будет всячески способствовать ходу расследования», — уточнили в СевГУ.

В правоохранительных органах города-героя данную информацию не комментируют.

По предварительным данным, речь идёт о Владиславе Большенко, который занимал пост проректора СевГУ по экономическим вопросам и управлению кампусом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд Ялты признал виновным ялтинского адвоката в мошенничестве и приговорили к двум годам колонии.

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