Краснодар, , 13:00 — REGNUM 22 человека госпитализированы в инфекционные стационары Краснодара с признаками острой кишечной инфекции после празднования Масленицы в микрорайоне Губернский, всего к медикам обратились 29 человек, сообщили 2 марта в пресс-службе регионального минздрава.

«После празднования Масленицы 29 жителей микрорайона Губернский обратились за медицинской помощью с подозрениями на заболевание острой кишечной инфекцией. В инфекционные стационары госпитализировано 22 человека, в том числе 21 ребенок. Всем пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили «Кубанские новости», один из госпитализированных детей был отправлен в реанимацию, сейчас его состояние улучшилось.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта после празднования Масленицы с пищевым отравлением в больницу попали больше 20 человек, большинство — дети. СК возбудил уголовное дело.

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