Иркутск, , 12:41 — REGNUM СУ СК РФ по Иркутской области опубликовало фрагменты видеокадров с задержанием за получение взятки высокопоставленного чиновника — заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлёва.

Заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимир Журавлёв попытался проглотить улику Цитата из видео СКР

Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, в какой-то момент в ходе обыска, проведённого в служебном кабинете обвиняемого, Журавлёв изловчился и пытался проглотить одну из улик, пальцем утрамбовывая бумагу во рту, но подавился. На кадрах видно, как оперативник похлопал его по спине.

Как уже сообщало ИА REGNUM, заместитель руководителя управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятии и иные должностные лица стали фигурантами уголовного дела, возбужденного по п.п. «а», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Оперативники исследуют руки заместителя руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимира Журавлёва, обвинённого в получении взятки Цитата из видео СКР

По данным следствия, взятки в размере 160 тысяч рублей были получены за беспрепятственную выдачу в кратчайшие сроки фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта лесной продукции.

Оперативники предъявляют удостоверение заместителю руководителя Управления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике Бурятия Владимиру Журавлёву, обвинённого в получении взятки Цитата из видео СКР

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