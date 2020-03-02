Тарбагатайский район, Бурятия, , 12:41 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над 34-летней матерью троих малолетних детей, обвиняемой в избиении мужчины и причинении ему смерти по неосторожности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Тарбагатайского районного суда.

В апреле 2019 года обвиняемая распивала спиртные напитки со своим знакомым. В ходе распития между ними возникла ссора, перешедшая в драку.

«Женщина нанесла своему знакомому не менее трёх ударов рукой в область груди, от чего последний упал на землю, далее нанесла не менее четырех ударов ногой, обутой в сапог, по голове потерпевшего. Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение, где в сентябре 2019 года скончался от полученных травм», — добавили в суде.

Подсудимая свою вину признала и раскаялась в произошедшем. При вынесении приговора судья также учёл наличие у неё на иждивении детей, болезненное состояние здоровья, а также её беременность.

В результате она была признана виновной и приговорена к пяти годам лишения свободы. Однако приговор отсрочен до достижения младшим ребёнком женщины четырнадцатилетнего возраста.

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