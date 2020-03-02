Сочи, Краснодарский край, , 12:39 — REGNUM Поиск 14-летних подростков, пропавших в Сочи во время шторма 25 февраля, продолжается, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города. На территории пляжа «Багратион» продолжает работу городской оперативный штаб.

Как сообщил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирёв, детей ищут вдоль береговой линии протяжённостью почти 150 км — 145 километров на территории Сочи и четыре километра — на территории Туапсинского района

«В общей сложности задействованы 263 человека и 53 единицы техники. Водолазы ЮРПСО обследуют морскую акваторию, сотрудники Росгвардии для поиска применяют беспилотники», — пояснил Снегирёв.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двое 14-летних школьников были смыты в открытое море вечером 25 февраля — во время шторма дети пытались перейти вброд реку Псезуапсе. Поисковая операция длится уже шестые сутки.