Кострома, , 12:34 — REGNUM Против директора костромского цирка Андрея Теплыгина завели уголовное дело — сообщает корреспондент ИА REGNUM. Его подозревают в получении взятки.

Задержании Андрея Теплыгина Фото пресс-службы СУ СКР по Костромской области

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Костромской области, 17 января 2020 года подозреваемый получил 30 тысяч рублей от главы рекламного агентства. Передача денег происходила через посредника. За указанную сумму господин Теплыгин должен был закрыть глаза на невыполненные обязательства со стороны агентства и продолжить работу с рекламщиками.

Известно, что при допросе подозреваемый согласился с обвинением. Мужчину поместили под домашний арест.

О задержании Андрея Теплыгина костромские СМИ сообщали ранее, 27 февраля. Однако, тогда в СУ СКР России по Костромской области факт не подтвердили.

В Костроме Андрей Теплыгин начал работать в 2017 году. До этого он возглавлял цирк в Нижнем Новгороде. Расследование продолжается.