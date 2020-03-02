Уфа, , 12:36 — REGNUM Крупный пожар на ферме ликвидирован в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре на ферме в селе Нижнесикиязово Балтачевского района поступило на пульт спасателям рано утром 2 марта.

По тревоге были подняты 12 огнеборцев на шести единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели зафиксировали, что горит крыша коровника на площади 1800 кв. метров.

Отмечается, что до прибытия огнеборцев из здания фермы было эвакуировано 250 коров.

Огнеборцы ликвидировали пожар. Пострадавших и погибших нет.

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