Гороховец, Владимирская область, , 12:30 — REGNUM Прокуратура Владимирской области проводит проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса и фуры в городе Гороховце. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

Авария произошла 2 марта в 03:15 часов в Гороховце на светофоре на улице Московской. В сторону Нижнего Новгорода ехали микроавтобус Mercedes из Чувашской республики и грузовик Mercedes из республики Мордовии. Микроавтобус не затормозил на светофоре и врезался в фуру. В прокуратуре сообщили, что водитель уснул за рулём.

По итогам проверки сотрудники прокуратуры дадут оценку действиям обоих водителей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на данный момент известно о 16 пострадавших и одном погибшем в ДТП. Все они находились в микроавтобусе.

Читайте ранее в этом сюжете: Подробности ДТП под Владимиром: водитель заснул за рулём