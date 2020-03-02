Гороховец, Владимирская область, , 12:24 — REGNUM Виновником столкновения микроавтобуса и грузовика во Владимирской области мог стать заснувший за рулём водитель. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

По предварительной информации, водитель микроавтобуса заснул за рулём и врезался в остановившийся на светофоре грузовик. Кроме того, выяснилось, что у него не было лицензии на перевозку пассажиров, а в машине не было тахографа.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ночью 2 марта в городе Гороховце столкнулись микроавтобус Mercedes из Чувашской республики и грузовая фура Mercedes из республики Мордовии. 16 человек пострадали, один погиб.

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