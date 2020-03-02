Кальяри, Италия, , 12:27 — REGNUM Первый инфицированный COVID-19 зарегистрирован на итальянском острове Сардиния. Об этом сообщает 2 марта телеканал Sky TG24 со ссылкой на власти острова.

Коронавирус нового типа обнаружили у мужчины, доставленного в больницу города Кальяри. Официально случай заболевания должен подтвердить Высший институт здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, впервые заражения коронавирусом были зафиксированы в Италии 21 февраля. В общей сложности заболели более 1,6 тыс. человек, скончались 34 заболевших.

Читайте также: В Италии число случаев заражения коронавирусной инфекцией возросло до 1577

А также: Количество стран со случаями коронавируса выросло до 65