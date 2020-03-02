Пермь, , 12:15 — REGNUM В Добрянке Пермского края по факту насилия над учеником начальной школы проводится доследственная проверка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По предварительным данным, 27 февраля в школе произошел конфликт между 14-летним и 10-летним мальчиками. В зале физкультуры старшеклассник применил насилие в отношении младшего школьника.

Проведен опрос очевидцев происшествия, а также педагогов. «В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям подростков и педагогов. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — сказали в СУ СКР по Пермскому краю.

На видео, попавшем в интернет, запечатлены кадры, как старшеклассник удерживает кричащего мальчика, потом ребенок падает на пол. Какое-то время мальчик лежит неподвижно, на полу видна кровь. Старшеклассник просит школьницу-очевидца дать тряпку, чтобы убрать кровавые следы, и принести стакан воды. Неожиданно третьеклассник поднимается и начинает бегать за обидчиком, громко крича.

Информресурсы отмечают также, что у пострадавшего ребенка есть задержка в развитии, мальчик воспитывается опекуном.