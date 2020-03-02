Екатеринбург, 2 марта 2020, 12:10 — REGNUM В Екатеринбурге муниципальное учреждение «Верх-Исетское ДЭУ» суд обязал выплатить местному жителю более 228 тыс. рублей, машина которого попала в дорожную колею. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Напомним, что дорожный инцидент, в результате которого пострадала машина истца, произошёл в феврале 2019 года на Московском тракте. Автомобиль екатеринбуржца Ford Focus попал в колею и вылетел на ограждение и был повреждён.
Отметим, что акт о недостатках в содержании автодороги составили сотрудники Госавтоинспекции на месте ДТП. За содержание участка дороги по ул. Московский тракт отвечает МБУ «Верх-Исетское ДЭУ».