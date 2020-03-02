Белорецк, Башкирия, , 12:07 — REGNUM Мужчина погиб во время пожара в многоквартирном доме в Башкирии. Об этом 2 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, пожар произошел 2 марта в двухкомнатной квартире в многоквартирном доме по улице Кирова в городе Белорецк.

По тревоге были подняты десять спасателей на трех единицах техники. Прибыв на место происшествия огнеборцы установили, что площадь пожара составляет 10 кв. метров. Из дома было эвакуировано шесть человек, в том числе один ребенок. Огнеборцы потушили пожар.

В результате, мужчина 1953 года рождения, пострадавший во время пожара, был передан врачам скорой помощи. По дороге в больницу пострадавший скончался.

В настоящее время дознаватель МЧС выясняет все обстоятельства и причины пожара.

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