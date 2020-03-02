Дзержинск, Московская область, , 11:57 — REGNUM В Дзержинском горокруге Подмосковья ведут розыск водителя, сбившего семнадцатилетнего подростка во дворе дома №12 на улице Ленина. Об этом 2 марта сообщает РИАМО.

По данным БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», вечером 1 марта неустановленный водитель наехал на юношу, после чего скрылся с места ДТП. Подростка доставили в травмпункт Люберец. По факту ДТП проводится проверка. Полицейские обратились к свидетелям происшествия с просьбой сообщить имеющуюся информацию.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Шаховском районе Подмосковья 1 марта столкнулись три автомобиля. В результате ДТП два человека погибли, еще двое пострадали.

Читайте ранее в этом сюжете: В Подмосковье столкнулись три автомобиля, погибли два человека