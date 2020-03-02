Екатеринбург, 2 марта 2020, 11:55 — REGNUM Полиция ведёт поиски пропавшего в конце февраля девятилетнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.
Как сообщало ИА REGNUM, днём 27 февраля третьеклассник вышел из школы, но домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиском ребёнка также занимаются волонтёры поисковых отрядов.
Отметим, что по их данным, ранее школьник из дома не сбегал.
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