Екатеринбург, , 11:55 — REGNUM Полиция ведёт поиски пропавшего в конце февраля девятилетнего мальчика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

«Сообщение о безвести пропавшем сыне поступило от матери 1 марта в дежурную часть отдела полиции №14», — уточнили в полиции.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 27 февраля третьеклассник вышел из школы, но домой не вернулся. С тех пор его местонахождение неизвестно. Поиском ребёнка также занимаются волонтёры поисковых отрядов.

Отметим, что по их данным, ранее школьник из дома не сбегал.

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